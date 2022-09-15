Россия и Китай начали совместные военные учения в Тихом океане

Илюсстративное фото // Минобороны России

CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило о проведении совместных учений с военными Китая в Тихом океане. Военнослужащие отработают совместное тактическое маневрирование и проведут артиллерийские стрельбы.

«Задачами патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР»,— сообщили в Минобороны.

С российской стороны в патрулировании участвуют: фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой РФ Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий».

24 мая Россия и Китай провели воздушное патрулирование с участием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Xian H-6. Оно прошло над акваториями Восточно-Китайского и Японского морей. Ранее воздушное патрулирование России и Китая проходило в ноябре 2021 года, морское — в октябре того же года.