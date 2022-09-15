Кто из президентов приехал на саммит ШОС в Самарканд? Фото

CentralAsia (UZ) - В узбекском Самарканде 15 и 16 сентября пройдет саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это мероприятие станет первой очной встречей лидеров ШОС с 2019 года и завершением председательства Узбекистана в организации.

В саммите принимают участие лидеры 14 стран и главы 10 международных организаций.

Кто из президентов приехал в Самарканд?

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 15 сентября прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС в качестве почетного гостя.

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 15 сентября прибыл в город Самарканд.

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Председатель КНР Си Цзиньпин 14 сентября прибыл с государственным визитом в Самарканд.

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 14 сентября прибыл с рабочим визитом в Самарканд.

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Президент Ирана Ибрахим Раиси 14 сентября прибыл с официальным визитом в Узбекистан.

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В Самарканд 14 сентября прибыл президент Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 сентября прибыл в Самарканд, где пройдет саммит ШОС.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался приезжать на саммит ШОС в Самарканде. Сообщается, что Пашинян принял соответствующее решение из-за непростой ситуации в стране, связанной с нестабильностью на приграничной территории с Азербайджаном.

Один из главных вопросов саммита – расширение числа государств-партнеров. На саммите будет одобрено решение о принятии в организацию 6 новых партнеров по диалогу, причем 4 из них – это арабские страны.

В клубе ШОС состоят:

4 государства с ядерным потенциалом,

2 страны с самым многочисленным населением на планете,

2 самых больших потребителя энергии в мире,

2 постоянных члена Совбеза ООН,

3 из 5 стран БРИКС.