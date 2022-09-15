Кто из президентов приехал на саммит ШОС в Самарканд? Фото

- Узбекистан, политика
- 10:16, 15 сентября 2022
- Просмотров: 2946
CentralAsia (UZ) - В узбекском Самарканде 15 и 16 сентября пройдет саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это мероприятие станет первой очной встречей лидеров ШОС с 2019 года и завершением председательства Узбекистана в организации.
В саммите принимают участие лидеры 14 стран и главы 10 международных организаций.
Кто из президентов приехал в Самарканд?
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 15 сентября прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС в качестве почетного гостя.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 15 сентября прибыл в город Самарканд.
Председатель КНР Си Цзиньпин 14 сентября прибыл с государственным визитом в Самарканд.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 14 сентября прибыл с рабочим визитом в Самарканд.
Президент Ирана Ибрахим Раиси 14 сентября прибыл с официальным визитом в Узбекистан.
В Самарканд 14 сентября прибыл президент Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 сентября прибыл в Самарканд, где пройдет саммит ШОС.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался приезжать на саммит ШОС в Самарканде. Сообщается, что Пашинян принял соответствующее решение из-за непростой ситуации в стране, связанной с нестабильностью на приграничной территории с Азербайджаном.
Один из главных вопросов саммита – расширение числа государств-партнеров. На саммите будет одобрено решение о принятии в организацию 6 новых партнеров по диалогу, причем 4 из них – это арабские страны.
В клубе ШОС состоят:
4 государства с ядерным потенциалом,
2 страны с самым многочисленным населением на планете,
2 самых больших потребителя энергии в мире,
2 постоянных члена Совбеза ООН,
3 из 5 стран БРИКС.