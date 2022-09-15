Подписано соглашение на строительство железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай

CentralAsia (UZ) - В рамках Самаркандского саммита ШОС 14 сентября между Министерством транспорта Узбекистана, Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызстана, Государственным комитетом по развитию и реформам Китая было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги «Узбекистан – Кыргызстан – Китай». Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РУз.

Документом предусмотрено завершить все работы по разработке технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги на территории Кыргызской Республики в первой половине 2023 года. Стороны также установили порядок финансирования и распределения расходов при разработке технико-экономического обоснования трехстороннего проекта железной дороги.

Реализация проекта послужит основой для расширения географии торговли и перевозок из Китая через Узбекистан в Европу и в государства Персидского залива через Южный коридор.