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Подписано соглашение на строительство железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай

CentralAsia (UZ) -  В рамках Самаркандского саммита ШОС 14 сентября между Министерством транспорта Узбекистана, Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызстана, Государственным комитетом по развитию и реформам Китая было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги «Узбекистан – Кыргызстан – Китай». Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РУз.

Документом предусмотрено завершить все работы по разработке технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги на территории Кыргызской Республики в первой половине 2023 года. Стороны также установили порядок финансирования и распределения расходов при разработке технико-экономического обоснования трехстороннего проекта железной дороги.

Реализация проекта послужит основой для расширения географии торговли и перевозок из Китая через Узбекистан в Европу и в государства Персидского залива через Южный коридор.

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