Глава ВОЗ заявил, что конец пандемии COVID-19 близок

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

CentralAsia (CA) - Конец пандемии COVID-19 близок, мир еще никогда не был в таком хорошем положении, чтобы победить ее, заявил на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок», - уверил он.

Он настоятельно призвал все страны инвестировать в вакцинацию 100% наиболее подверженных риску групп, включая работников здравоохранения и пожилых людей, в качестве наивысшего приоритета на пути к 70% охвату вакцинацией.