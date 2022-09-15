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Путин прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС. Фото, видео

CentralAsia (UZ) -  Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, где примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В международном аэропорту города Самарканда российского президента встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Саммит проходит в Самарканде с 15 по 16 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие лидеры 15 стран.

Саммит стартует с неформального ужина от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который состоится вечером в четверг.

На следующий день состоится заседание Совета глав государств-членов ШОС в узком и расширенном составах. Президент РФ планирует выступить на обоих мероприятиях.

Как ожидается, Путин также проведет ряд двусторонних встреч «на полях саммита».

В частности, он пообщается с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Ирана Ибрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и председателем КНР Си Цзиньпином.

После встречи с китайским лидером состоится традиционная трехсторонняя встреча Россия-Китай-Монголия.

Затем состоятся переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

В планах Путина также переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Завершится программа Путина в Самарканде общением с представителями российских СМИ, в ходе которого он подведет итоги своей двухдневной работы.

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