В России суд признал Партию исламского возрождения Таджикистана террористической

CentralAsia (TJ) - Верховный суд России признал террористической организацией Партию исламского возрождения Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС.

Иск был подан Генпрокуратурой. Ранее, в 2015 году, она была признана террористической и экстремистской в самом Таджикистане; её деятельность на территории страны и стран ШОС запрещена.

Партия исламского возрождения Таджикистана была зарегистрирована в 1991 году, хотя неформально действовала с 1970-х годов. Это единственная исламистская партия, официально действовавшая в Центральной Азии. Придерживаясь позиций умеренного исламизма, партия в то же время выступала за создание демократического государства со свободой вероисповедания, но упором на ислам. В 1997 году представители партии подписали мирное соглашение с таджикским Народным фронтом, положив конец гражданской войне.

Партия исламского возрождения Таджикистана была оппозиционной официальному режиму в стране, занималась защитой прав политзаключенных, религиозных и национальных меньшинств.

После запрета деятельности партии в 2015 году за связи с ней были арестованы и приговорены к различным срокам лишения свободы более 100 человек.

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