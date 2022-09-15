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Главы МИД Узбекистана и Беларуси обсудили направления сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов вчера с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

По данным МИД РУз, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах взаимодействия Узбекистана и Беларуси.

Владимир Макей высоко оценил проделанную узбекской стороной работу в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества и подготовке к Саммиту ШОС в Самарканде.

Рассмотрены предложения по активизации сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта, логистики, образования и культуры.

Рассмотрен график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Беларусью.

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