В Ташкенте открылся Международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути»

CentralAsia (UZ) - В Доме кинематографиста в столице Узбекистана 15 сентября прошла церемония открытия XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути» и награждение лауреатов премии «За вклад в развитие мирового кинематографа».

В качестве ведущего на мероприятии выступил американский актер Арманд Ассанте. Люк Бессон, Сергей Безруков, Александр Самойленко, Тимур Бекмамбетов, Нургюль Ешилчай, Бурак Озчивит, Артем Михалков – это неполный список знаменитостей, которые стали гостями ташкентского кинофестиваля.

На церемонии открытия участникам фестиваля было зачитано обращение президента Узбекистана.

«В нынешнем форуме, который проходит под девизом «Во имя мира, просвещения и прогресса», принимают участие более 300 мастеров искусства кино из 35 стран. Это свидетельствует о том, что Ташкентский международный кинофестиваль, имеющий более чем полувековую историю, сегодня, в условиях Нового Узбекистана, обретает новый смысл и значение, его престиж в мире растет», – отметил глава государства.

«Узбекистан – удивительно красивая страна. Я здесь всего на три дня, за это время успею провести мастер-класс. Обязательно сюда вернусь. Так как в следующем году будем снимать фильм», – поделился Арманд Ассанте.

XIV Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути» пройдет с 13 по 18 сентября этого года. В нем примут участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира. В рамках кинофестиваля будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов. Актуальное расписание мероприятий и показа фильмов можно узнать на официальном сайте организатора кинофестиваля.