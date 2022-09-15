В Казахстане за сутки выявили 177 случаев COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султане – 33;
в Карагандинской области – 27;
в Костанайской области – 19;
в Акмолинской области – 19;
в городе Алматы – 15;
в ЗКО – 15;
в Павлодарской области – 10;
в СКО – 8;
в Улытауской области – 6;
в Мангистауской области – 6;
в ВКО – 5;
в Актюбинской области – 4;
в Атырауской области – 4;
в Жетысуской области — 2;
в Алматинской области – 1;
в городе Шымкент – 1;
в Абайской области — 1;
в Жамбылской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 392 109 случаев.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения