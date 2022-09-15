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В Казахстане за сутки выявили 177 случаев COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султане – 33;

в Карагандинской области – 27;

в Костанайской области – 19;

в Акмолинской области – 19;

в городе Алматы – 15;

в ЗКО – 15;

в Павлодарской области – 10;

в СКО – 8;

в Улытауской области – 6;

в Мангистауской области – 6;

в ВКО – 5;

в Актюбинской области – 4;

в Атырауской области – 4;

в Жетысуской области — 2;

в Алматинской области – 1;

в городе Шымкент – 1;

в Абайской области — 1;

в Жамбылской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 392 109 случаев.

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