В маслихате Нур-Султана выступили за возвращение названия Астана

CentralAsia (KZ) - Жители казахстанской столицы в ходе заседания в городском маслихате (местный представительный орган власти) города поддержали переименование Нур-Султана в Астану.

Во вторник, 13 сентября городской маслихат обратился к гражданам с предложением озвучить мнения по переименованию столицы. Публичные слушания по этому вопросу прошли в онлайн формате. Участие в них принимали жители города и представители общественности. Как отметил заместитель директора института истории государства Буркитбай Аяган в ходе слушаний, роль первого президента Нурсултана Назарбаева в становлении государства была неоценима.

«Мы благодарны первому президенту, но само название, может быть, оно было поспешным… Ономастическая комиссия детально рассмотрела наше предложение о возвращении городу имени Астана и посчитала, что оно более соответствует требованиям, и самое главное - позволяет объединить общество. Потому что мы видим раскол. Думаю, что и Нурсултан Абишевич тоже, наверное, поймет, и думаю, что не обидится», - сказал он.

В ходе общественных слушаний секретарь маслихата Нур-Султана Ерлан Каналимов сообщил, что расходы на переименование города будут значительно меньше, чем три года назад, когда Астана стала Нур-Султаном.

«В целом по акимату (мэрии) в 2019 году было потрачено на изменение вывесок бланков и печатей порядка 30 млн тенге (более 63 тысяч долларов) среди госорганов. Я думаю, в этом году расходы будут намного меньше с учетом перехода на цифровой документооборот», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос одного из участников слушаний.

Депутатская группа «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») 2 сентября предложила вернуть столице страны название Астана. Парламентарии считают неправильным, когда «при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы». По их мнению, возвращение прежнего названия будет отвечать запросам и ожиданиям граждан.

Это предложение наряду с инициативой о внедрении однократного семилетнего президентского мандата включено в проект поправок в конституцию. Конституционный совет в среду сообщил, что рассмотрел данный законопроект и признал его соответствующим основному закону.

Столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия президента. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. После вступления в должность Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан в честь первого президента. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию.

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