экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
После начала военных действий Украину покинули 12,6 млн человек, - ООН
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после начала российских военных действий Украину покинули 12,6 млн человек. При этом 10 млн приехали в приграничные с Украиной страны: Венгрию, Румынию, Словакию, Польшу и Молдавию. В Россию и Белоруссию прибыли 2,6 млн человек.

По данным ООН, больше всего беженцев прибыло в Польшу (6,1 млн человек). Многие из них отправились в другие страны. В итоге в Польше остались 1,3 млн человек. На втором месте по числу прибывших с Украины беженцев — Россия (2,6 млн), на третьем — Венгрия (1,3 млн). 4 млн человек зарегистрировались для получения временной защиты в европейских странах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Как Си Цзиньпиня встретили в Акорде? Фото, видео
  • Армения объявила о достижении перемирия с Азербайджаном
  • В Улан-Баторе стартует кампания по случаю Всемирного дня туризма


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com