После начала военных действий Украину покинули 12,6 млн человек, - ООН

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CentralAsia (CA) - По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после начала российских военных действий Украину покинули 12,6 млн человек. При этом 10 млн приехали в приграничные с Украиной страны: Венгрию, Румынию, Словакию, Польшу и Молдавию. В Россию и Белоруссию прибыли 2,6 млн человек.

По данным ООН, больше всего беженцев прибыло в Польшу (6,1 млн человек). Многие из них отправились в другие страны. В итоге в Польше остались 1,3 млн человек. На втором месте по числу прибывших с Украины беженцев — Россия (2,6 млн), на третьем — Венгрия (1,3 млн). 4 млн человек зарегистрировались для получения временной защиты в европейских странах.