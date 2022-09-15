РБК: Какие места в Украине взяли под контроль российские военные? Карта

CentralAsia (CA) - Россия начала военные действия в Украине 24 февраля. О каких продвижениях российских военных сообщают в Минобороны РФ — в инфографике РБК.

14 сентября в штабе теробороны ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Николаевка и Николаевка Вторая. В тот же день в народной милиции ЛНР заявили, что линия соприкосновения подошла близко к границам республики, но союзные силы контролируют территорию.

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что приехал в Изюм Харьковской области.

Минобороны 14 сентября сообщило о потерях, которые понесла украинская армия на Николаево-Криворожском направлении «в ходе безуспешных наступательных действий».

10 сентября Минобороны решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении». Операция по свертыванию и переброске прошла в течение трех суток. Ведомство объяснило, что это нужно «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». При этом войска продолжили наносить удары по подразделениям и резервам украинских войск в Харьковской области.

9 сентября в харьковской военно-гражданской администрации сообщили, что эвакуируют мирное население городов, которые обстреливает украинская артиллерия, среди них Купянск и Изюм. В тот же день российское Минобороны опубликовало видео переброски войск на Харьковское направление.

9 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о возросших рисках ЧП из-за обстрелов вокруг Запорожской АЭС, так как они привели к полному отключении электричества в Энергодаре, а также создают опасности для персонала. 8 сентября он сообщил, что агентство предлагает России и Украине заключить «простое соглашение» о неприкосновенности ЗАЭС.

По данным Минобороны от 9 сентября, ВСУ за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении 3 танка, другие бронемашины и более 270 военных. О попытках наступления украинских сил на юге ведомство начало сообщать с конца августа.

7 сентября Минобороны сообщило о взятии под контроль села Кодема в ДНР.

6 сентября в центре Бердянска (Запорожская область) произошел взрыв. По данным властей города, возле здания ВГА взорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

1 сентября миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Дорога от Киева до Энергодара заняла у экспертов почти два дня: на линии разграничения их кортеж встал в очередь из других въезжающих в занятую российскими силами часть Запорожья. Визит миссии был связан с регулярными сообщениями об обстрелах ЗАЭС и стал возможен после получения четких гарантий безопасности со стороны России и Украины. 5 сентября миссия МАГАТЭ покинула территорию станции. Два представителя делегации остались там на постоянной основе.

28 августа стало известно об обстреле Новой Каховки и Каховской ГЭС. 29 августа глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев сообщил об эвакуации жителей города с рабочих мест в бомбоубежища.

23 августа Минобороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Комсомольское и Благодатовка. Также министерство отчиталось о взятии под контроль 36 кв. км Херсонской области и 12 кв. км Николаевской области.

19 августа штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии населенных пунктов Зайцево и Дача.

14 августа Минобороны сообщило о взятии российскими военными под контроль населенного пункта Уды Харьковской области.

13 августа стало известно о взятии под контроль населенного пункта Пески (ДНР).

11 августа глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о минимум трех ударах в районе хранилища радиоактивных изотопов. В этот же день прошло заседание Совбеза ООН в связи с обстрелами и их возможными катастрофическими последствиями. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал «согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района». Член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов заявил, что в случае продолжения обстрелов ЗАЭС законсервируют.

8 августа Минобороны сообщило, что под обстрел попала Запорожская АЭС, также стало известно, что по Антоновскому мосту в Херсоне был нанесен очередной удар.

1 августа из порта Одессы вышло первое торговое судно с зерном после подписания представителями России, Турции, Украины и ООН соглашений о вывозе зерна. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне должно доставить груз кукурузы в порт Стамбула на следующий день, сообщили в Минобороны. Документы об экспорте зерна были подписаны сторонами 22 июля. 30 июня российское Минобороны сообщило, что вывело военных с острова Змеиный в акватории Черного моря, чтобы продемонстрировать отсутствие препятствий для организации гумкоридора для вывоза зерна с Украины.

29 июля Минобороны и власти ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По данным Минобороны, при ударе погибли 50 пленных, еще более 70 получили ранения.

16 июля министр обороны Сергей Шойгу дал указания нарастить действия российских группировок войск «на всех операционных направлениях». В сообщении Минобороны отметило, что это необходимо для «исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».

3 июля в Минобороны сообщили о взятии населенных пунктов Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка. Позже в тот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил, что установлен контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов: Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. В своем докладе президенту Шойгу также отчитался об освобождении Луганской народной республики.

1 июля Минобороны заявил о взятии Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, шахты Матросской, Желатинового завода и населенного пункта Тополевка.

25 июня в Минобороны сообщили о взятии под контроль городов Северодонецк и Боровское, а также населенных пунктов Вороново и Сиротино.

24 июня в Минобороны сообщили о продвижении на Луганском направлении за пять дней: взяты под контроль несколько населенных пунктов в Попаснянском районе, включая Лоскутовку и Нырково.

21 июня в Минобороны сообщили о попытке украинских войск взять остров Змеиный 20 июня, в ходе которой были задействованы беспилотники и артиллерия. Как отметили в ведомстве, «убедившись в провале попытки захвата острова», ВСУ нанесли удар по буровым платформам в Черном море. Об этом ударе утром 20 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, после удара семь человек числятся пропавшими без вести.

20 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии Тошковки в ЛНР.

19 июня в Минобороны сообщили о взятии под контроль Метелкино на Северодонецком направлении.

9 июня в штабе теробороны ДНР сообщили о боях за Славянск — это один из транспортных узлов региона, он находится примерно в 100 км к северу от Донецка.

В Минобороны 9 июня сообщили о начале работ по разминированию дорог и леса в нацпарке «Святые горы» (в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое). О взятии под контроль Святогорска и других мест глава Минобороны Сергей Шойгу заявил 7 июня. По его словам, занята значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу реки Северский Донец. Также взяты под контроль жилые кварталы Северодонецка, продолжается борьба за промзону и ближайшие населенные пункты.

28 мая в Минобороны сообщили о взятии под контроль города Красный Лиман (Лиман). Он находится в 60 км к Северо-Западу от Донецка, в Краматорском районе, недалеко от Славянска. Накануне о его взятии сообщили в штабе ДНР. 28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Северодонецка (в ЛНР). Позднее он сообщил, что к вечеру 29 мая в городе было очищено от мин около 70% жилого сектора.

25 мая Минобороны сообщило о завершении мероприятий по разминированию и демилитаризации морского порта Мариуполя. Порт начал функционировать в повседневном режиме.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Мариуполя, включая территорию завода «Азовсталь». По данным Минобороны, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов ВСУ и полка «Азов» (его символика признана в России экстремистской). Ранее в тот же день Шойгу заявил о близости к завершению операции по освобождению ЛНР.

Бои за Мариуполь шли практически с самого начала военной операции. О взятии города Шойгу докладывал Путину еще 21 апреля — на тот момент, по словам министра, на территории завода «Азовсталь» укрывались «остатки формирований националистов». Путин назвал штурм завода нецелесообразным, приказал его отменить, а территорию завода заблокировать.

11 апреля Минобороны сообщило, что российские танковые экипажи взяли село Каменка. В ведомстве отметили, что это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе. Танкистам после боя вручили госнаграды.

30 марта Минобороны сообщило о «плановой перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях». На первом этапе операции планировалось заставить украинскую армию сконцентрировать силы и ресурсы на крупных городах, включая Киев, пояснили в ведомстве. Задачи на этих направлениях выполнены, а цель перегруппировки — активизировать действия «на приоритетных направлениях» и завершить «операцию по освобождению Донбасса», сообщили военные. Сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях было анонсировано по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта.

24 марта Минобороны заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области Украины.

15 марта Минобороны сообщило о взятии под полный контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. Также военные ранее сообщали, что установили контроль над Мелитополем, Бердянском, Васильевкой (Запорожская область), аэродромом Чернобаевка под Херсоном, городом Энергодар и Запорожской АЭС.

Также ведомство сообщало о разблокировании Северо-Крымского канала. Дамбу, которая блокировала подачу днепровской воды в Крым, военные взорвали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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По сообщению Минобороны от 14 сентября, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 293 украинских самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотников, 374 ЗРК, 4921 танк и другие бронемашины, а также другая техника.

В военном ведомстве сообщали, что в ходе первого этапа «спецоперации» были уничтожены ВМС Украины, выведена из строя большая часть авиации.

По сообщениям Минобороны, в операции применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Так, 21 марта говорилось об уничтожении с их помощью подземных хранилищ украинских авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в Делятине Ивано-Франковской области. Крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» 24 марта была уничтожена крупнейшая топливная база ВСУ в населенном пункте Калиновка под Киевом.

В Минобороны два раза сообщали о потерях в ходе военной операции. По последней информации на 25 марта, погиб 1351 военнослужащий, 3825 ранены.