В Самарканде прошла торжественная встреча лидера Китая (фото, видео)

CentralAsia (UZ) - 15 сентября в Конгресс-центре Самарканда состоялась церемония официальной встречи председателя Китайской Народной Республики, пребывающего в Узбекистане с государственным визитом.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Китая Си Цзиньпин поднялись на специальный подиум. Прозвучали государственные гимны двух стран. Почетный караул торжественным маршем прошел перед главами государств.

На церемонии присутствовали члены официальных делегаций двух стран.

После совместного фотографирования начались переговоры лидеров Узбекистана и Китая.

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