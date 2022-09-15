Фото — В Лондоне проходит траурная процессия Елизаветы II

CentralAsia (CA) - Гроб королевы Великобритании Елизаветы II на лафете в сопровождении гвардейского конвоя доставили в Вестминстерский дворец Лондона, где начнется прощание, передает «Би-би-си».

Траурная процессия с гробом королевы Елизаветы II в среду днем проследовала из Букингемского дворца, который с 1837 года является главной резиденций британских монархов, в Вестминстерский, где будет происходить последнее прощание с монархом. Гроб везли под звуки похоронных маршей Бетховена и Мендельсона на орудийном лафете, запряженном шестеркой лошадей в сопровождении гвардейцев и военного оркестра.

Во время процессии, которая шла со скоростью 75 шагов в минуту, что принято на британских похоронах. Вдоль всего пути выстроились тысячи людей.

За гробом шли дети королевы: король Карл III, принцесса Анна и принц Эдвард в парадных военных мундирах, а также принц Эндрю в штатском, но при орденах.

За ним следовали принц Уильям, теперь наследник престола принц Уэльский, а также принц Гарри.

Супруги короля и принцев в процессии не участвовали и прибыли в Вестминстерский дворец на автомобилях отдельно.

Королева-консорт Камилла (жена короля Карла III)

Вначале траурная процессия прошла под балконом Букингемского дворца, откуда королева всего три месяца назад приветствовала собравшихся по случаю ее Платинового юбилея (то есть 70-летия правления).

Люди, выстроившиеся вдоль пути похоронной процессии, периодически аплодировали королеве, многие были в слезах, почту у всех в руках были мобильные телефоны или фотоаппараты.

Во время прохождения мимо лондонского Кенотафа, на Уайтхолле, памятника воинам погибших во время Первой мировой и в более поздних конфликтах, участники процессии отдали честь или низко склонили головы. Сама королева ежегодно принимала участие в ноябрьских церемониях поминовения у Кенотафа.

Затем процессия прошла по центру политической жизни Великобритании, улице Уайтхолл, мимо резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, и далее - к зданию парламента.

На гробе королевы установлена Корона британской империи - одна из важнейших королевских регалий, она лежит на королевском штандарте. В траурные венки были вплетены белые розы и георгины, а также ветки сосны из Балморала и лаванда с розмарином из садов Виндзора - символ памяти.

После короткой службы, проведенной архиепископом Кентерберийским Джастин Уэлби, вся королевская семья прочитала молитву и спела псалом, после чего в зале остались королевские гвардейцы, которые будут нести почетный караул у гроба на протяжении всего прощания с королевой.

В 17:00 был открыт доступ в Вестминстер для публики.

Колонну желающих проститься с Ее Величеством возглавил один из более чем тысячи волонтеров, скаут из Гемпшира Энвер Энг.

Накануне власти предупреждали, что желающим проститься с королевой предстоит выстоять в длинной очереди несколько часов. Для удобства публики вдоль очереди было установлено около 500 переносных туалетов, а многие кафе поблизости решили не закрываться допоздна. При этом людям рекомендуется брать с собой еду и питье, но все это придется оставить на входе из соображений безопасности.

Похороны королевы пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Начало церемонии запланировано на 11:00 по местному времени. До похорон гроб с телом королевы будет стоять в Вестминстерском зале приемов четыре дня. Столько времени отведено на гражданскую панихиду.

Елизавета II правила в течение 70 лет. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Великобритании объявлен десятидневный траур. Наследником престола стал ее сын Чарльз, получивший статус престолонаследника в 1952 году и взявший имя Карл III. Также новый король утвердил распоряжение о том, что день похорон королевы будет выходным днем.