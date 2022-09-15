Узбекистан и Китай подписали соглашения по реализации проектов на сумму $15 миллиардов

CentralAsia (UZ) - 15 сентября в Конгресс-центре международного туристического центра «Великий шелковый путь» в Самарканде состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

По итогам мероприятия подписаны соглашения в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества по реализации приоритетных проектов на общую сумму 15 миллиардов долларов.

В начале встречи лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений и 10-летия стратегического партнерства между двумя государствами.

В прошлом году товарооборот достиг рекордных 8 миллиардов долларов, а с начала этого года вырос более чем на 30 процентов.

За последние пять лет объем инвестиций в экономику Узбекистана превысил 10 миллиардов долларов.

Стороны договорились о проведении в следующем году Года культуры и искусства народов Узбекистана и Китая, что еще больше укрепит дружбу и взаимопонимание между нашими народами.

Подчеркнута необходимость продолжения совместных усилий по содействию мирному процессу в Афганистане и экономическому восстановлению этой страны, а также системного взаимодействия в рамках международных и региональных структур, в том числе механизма «Центральная Азия – Китай».

В завершение переговоров Си Цзиньпин пригласил Шавката Мирзиёева посетить Китай с ответным визитом.