Узбекистан и Китай подписали соглашения по реализации проектов на сумму $15 миллиардов

- Узбекистан, политика
- 13:22, 15 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - 15 сентября в Конгресс-центре международного туристического центра «Великий шелковый путь» в Самарканде состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
По итогам мероприятия подписаны соглашения в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества по реализации приоритетных проектов на общую сумму 15 миллиардов долларов.
В начале встречи лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений и 10-летия стратегического партнерства между двумя государствами.
В прошлом году товарооборот достиг рекордных 8 миллиардов долларов, а с начала этого года вырос более чем на 30 процентов.
За последние пять лет объем инвестиций в экономику Узбекистана превысил 10 миллиардов долларов.
Стороны договорились о проведении в следующем году Года культуры и искусства народов Узбекистана и Китая, что еще больше укрепит дружбу и взаимопонимание между нашими народами.
Подчеркнута необходимость продолжения совместных усилий по содействию мирному процессу в Афганистане и экономическому восстановлению этой страны, а также системного взаимодействия в рамках международных и региональных структур, в том числе механизма «Центральная Азия – Китай».
В завершение переговоров Си Цзиньпин пригласил Шавката Мирзиёева посетить Китай с ответным визитом.