ISW: Российские войска продолжают наземные атаки вокруг Бахмута и Донецка (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 13:40, 15 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 14 на 15 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские силы продолжают наземные атаки вокруг Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка.
Выводы института:
Российские силы, вероятно, нацелились на украинскую гидротехническую инфраструктуру в Днепропетровской области, чтобы помешать Украине действовать через реку Ингулец.
Украинское контрнаступление на востоке Харьковской области продолжает атаковать российские силы и угрожать российской артиллерии и ПВО.
Российские и украинские источники сообщали о наземных атаках украинских войск на севере, западе и северо-западе от Херсона, но не сообщали о каких-либо крупных успехах.