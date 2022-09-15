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ISW: Российские войска продолжают наземные атаки вокруг Бахмута и Донецка (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 14 на 15 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы продолжают наземные атаки вокруг Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка.

Выводы института:

Российские силы, вероятно, нацелились на украинскую гидротехническую инфраструктуру в Днепропетровской области, чтобы помешать Украине действовать через реку Ингулец.

Украинское контрнаступление на востоке Харьковской области продолжает атаковать российские силы и угрожать российской артиллерии и ПВО.

Российские и украинские источники сообщали о наземных атаках украинских войск на севере, западе и северо-западе от Херсона, но не сообщали о каких-либо крупных успехах.

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