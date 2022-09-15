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ОДКБ не планирует направлять в Армению миротворцев
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Глава штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что организация надеется на мирное урегулирование конфликта Армении и Азербайджана. Об использовании сил блока на границе двух стран речи не идет. Сидоров добавил, что прибудет в Ереван в четверг, 15 сентября, вместе с группой должностных лиц.

«Давайте не будем забегать вперед. 13 сентября главы наших государств единогласно заявили о том, что эта проблема, которая существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами. То есть о применении военной силы еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет»,— сказал Анатолий Сидоров на брифинге в Москве.

Анатолий Сидоров сообщил, что прибудет в Ереван вместе с группой должностных лиц вечером 15 сентября. По его словам, генсек ОДКБ Станислав Зась приедет на армяно-азербайджанскую границу на следующей неделе.

«С учетом того что генеральный секретарь сейчас принимает участие в других международных серьезных мероприятиях, в частности приглашен на саммит ШОС, его вылет будет и прибытие в Республику Армению позже»,— сказал Сидоров на брифинге в Москве.

Сидоров сообщил, что по итогам поездки миссия ОДКБ представит доклад лидерам глав государств—членов организации. По его словам, с предложением направить миссию ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу выступил президент России Владимир Путин на заседании организации 13 сентября.

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна обратилась к ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных. Эта статья договора подразумевает оказание военной помощи. По его словам, в боях с Азербайджаном с 13 сентября Армения потеряла 105 военнослужащих.

В ночь на 13 сентября Минобороны Армении сообщило об обстрелах приграничной территории со стороны Азербайджана. В Баку утверждают, что это ответные меры на обстрел со стороны Армении, который якобы произошел 12 сентября. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщал, что Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 20:00 по местному времени 14 сентября. По его словам, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, пока не существует.

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