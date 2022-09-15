В России растет заболеваемость коронавирусом — 56,1 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) - В России выявлено 56 126 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 108 человек и уменьшилось в сравнении с предшествующими сутками на 8,3%, передает оперативный штат.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 25 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 56 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 51 735 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 4 391. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тыс. заболевших, тогда распространение болезни сокращалось.

Количество госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 99 человек, накануне сообщалось о 98 умерших.

«Выздоровели за сутки 49 752 человека, или на 1% меньше в сравнении с 14 сентября», - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 265 004 случая заражения коронавирусной инфекцией, 385 727 умерших и 19 244 856 выздоровевших.