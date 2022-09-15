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Кремль назвал темы переговоров Путина с Алиевым и Эрдоганом
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества российский президент Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч с главами государств — членов ШОС, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

15 сентября Путин встретится с президентами Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Ирана Садыром Жапаровым, Сердаром Бердымухамедовым, Шавкатом Мирзиёевым и Эбрахимом Раиси, а также с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. После этих встреч российский лидер отправится на переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Затем состоится трехсторонний саммит Россия — Монголия — Китай с участием глав государств.

Песков назвал отношения Москвы и Пекина многофакторными и разветвленными и отметил, что никаких препятствий для их углубления нет.

На следующий день Путин на полях саммита проведет переговоры с президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

С последним российский президент обсудит реализацию «зерновой сделки», в рамках которой из украинских портов вывозят зерно. Лидеры оценят эффективность этого процесса.

Что касается ситуации вокруг Украины, эта тема, по словам Пескова, обсуждается в кулуарах саммита. Комментируя обстановку с выдачей виз ЕС россиянам, которая осложнилась после приостановки соглашения об упрощенной выдаче документов, пресс-секретарь президента заявил: «Нужно действовать в наших интересах».

На повестке встречи с Алиевым стоит эскалация армяно-азербайджанского конфликта, рассказал Песков, отметив, что накануне состоялось «достаточно длительное общение» президента по этому вопросу с армянским премьером Николом Пашиняном.

Членами Шанхайской организации сотрудничества являются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Индия, Пакистан и Китай. Статус государств-наблюдателей имеют Белоруссия, Иран, Монголия и Афганистан

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