Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин вместе посадили дерево (фото)

CentralAsia (UZ) - Лидеры двух стран посадили дерево как символ дружбы двух народов, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после переговоров 15 сентября вместе высадили дерево в парке международного туристического центра «Великий Шёлковый путь» в Самарканде.

Данная церемония стала воплощением обоюдного настроя на дальнейшее развитие и укрепление отношений всестороннего стратегического партнерства между двумя дружественными странами, отметили в пресс-службе.

Глава Китай прибыл в Узбекистана накануне, 14 сентября после Казахстана, который он посетил впервые после пандемии.

В Узбекистане 16 сентября Си Цзиньпин также примет участие в очередном заседании ШОС.