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Премьер-министр Пакистана прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС

CentralAsia (UZ) -  Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф 15 сентября прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В аэропорту Самарканда гостя встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Глава правительства Пакистана посетил мемориальный комплекс «Хазрати Хизр» и почтил память Первого президента нашей страны Ислама Каримова.

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