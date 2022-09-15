Премьер-министр Пакистана прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС

- Узбекистан, происшествия
- 15:35, 15 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф 15 сентября прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В аэропорту Самарканда гостя встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
Глава правительства Пакистана посетил мемориальный комплекс «Хазрати Хизр» и почтил память Первого президента нашей страны Ислама Каримова.
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