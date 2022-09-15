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Президент Узбекистана наградил главу Китая орденом «Олий Даражали Дустлик»

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 сентября вручил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину высшую государственную награду Узбекистана – орден «Олий Даражали Дустлик».

Председатель КНР Си Цзиньпин стал первым иностранным лидером, удостоенным высшей государственной награды, сообщила пресс-служба главы государства.

Вручая награду, Мирзиеев отметил личный вклад председателя Китая в укрепление многовековых уз дружбы и всестороннего стратегического партнерства, углубление доверия и взаимопонимания, расширение экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя народами.

«Награждение высшей наградой Республики Узбекистан стало выражением глубокого уважения к Си Цзиньпину как государственному и политическому деятелю мирового масштаба», - отметили в пресс-службе.

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