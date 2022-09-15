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Президент Азербайджана прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС

CentralAsia (UZ) -  Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 15 сентября прибыл в Самарканд (Узбекистан) для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества(ШОС) в качестве почетного гостя.

В международном аэропорту города Самарканда высокого гостя встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Ильхам Алиев посетил комплекс «Хазрати Хизр» и возложил цветы к могиле Первого президента нашей страны Ислама Каримова.

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