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Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС

CentralAsia (UZ) -  Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 15 сентября прибыл в Самарканд (Узбекистан) с рабочим визитом.

В международном аэропорту Самарканда высокого гостя встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Александр Лукашенко посетил мемориальный комплекс «Хазрати-Хизр» и возложил цветы к месту захоронения Первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Программой пребывания предусмотрены проведение встречи с президентом Узбекистана и участие в мероприятиях Самаркандского саммита ШОС.

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