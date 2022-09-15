Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС

- Узбекистан, политика
- 15:43, 15 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 15 сентября прибыл в Самарканд (Узбекистан) с рабочим визитом.
В международном аэропорту Самарканда высокого гостя встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
Александр Лукашенко посетил мемориальный комплекс «Хазрати-Хизр» и возложил цветы к месту захоронения Первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
Программой пребывания предусмотрены проведение встречи с президентом Узбекистана и участие в мероприятиях Самаркандского саммита ШОС.
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