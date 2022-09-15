Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС

CentralAsia (UZ) - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 15 сентября прибыл в Самарканд (Узбекистан) с рабочим визитом.

В международном аэропорту Самарканда высокого гостя встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Александр Лукашенко посетил мемориальный комплекс «Хазрати-Хизр» и возложил цветы к месту захоронения Первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Программой пребывания предусмотрены проведение встречи с президентом Узбекистана и участие в мероприятиях Самаркандского саммита ШОС.