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Минобороны Азербайджана заявило о гибели 71 военного за время эскалации
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В результате боестолкновений на границе Армении и Азербайджана погиб 71 военный, сообщили в Минобороны Азербайджана. Ведомство опубликовало на своем сайте списки погибших военнослужащих в столкновениях 13-14 сентября. Ранее в Армении сообщали о 105 погибших со своей стороны.

«Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало обновленный список погибших в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе»,— сказано в сообщении пресс-службы. Ранее Азербайджан сообщал о 50 погибших.

Обострение конфлитка между Арменией и Азербайджаном началось в ночь на 13 сентября — азербайджанские военные нанесли удары по территории Армении. В Баку утверждают, что сделали это в ответ на обстрел со стороны Армении, который якобы произошел 12 сентября. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщал, что Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 20:00 по местному времени 14 сентября.

В ОДКБ заявляли, что пока не планируют вводить силы организации в Армению в ответ на обращение премьера страны.

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