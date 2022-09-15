В Самарканде прошла встреча президента Узбекистана с главами Азербайджана и Пакистана

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 сентября провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, находящимся в стране для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве почётного гостя.

Президенты высказались за дальнейшее укрепление культурно-гуманитарных связей. В конце августа ряд деятелей культуры и науки двух стран были удостоены высоких государственных наград Узбекистана и Азербайджана.

На встрече были предметно рассмотрены основные задачи и определены дальнейшие меры по углублению узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и практического сотрудничества. Согласован график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках планируемого саммита Организации тюркских государств в Самарканде.

В этот же день в Самарканде прошла встреча Шавката Мирзиеева и президента Пакистана Шахбаза Шарифа, находящегося с визитом в Самарканде для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Лидеры рассмотрели весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-транзитной сферах.

Было выражено удовлетворение ростом показателей взаимной торговли. В прошлом году они выросли на 47 процентов, с начала года – ещё на 10 процентов. Число совместных предприятий достигло 200.

Отдельное внимание уделено вопросам расширения сотрудничества в области транспорта и логистики. Особо подчеркнута важность ускорения реализации проекта Трансафганской железной дороги, устранения торговых барьеров и создания благоприятных условий для взаимных поставок товаров.