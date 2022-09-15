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Касым-Жомарт Токаев подарил Папе Римскому домбру. Фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил Папе Римскому Франциску домбру. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«В память о пребывании на гостеприимной казахской земле глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил Папе Римскому Франциску домбру», - говорится в сообщении.

Также Токаев лично проводил Папу Римского в аэропорту Нур-Султана.

Папа Римский прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом - с 13 по 15 сентября. Согласно программе, он встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также с представителями аккредитованного в стране иностранного дипломатического корпуса и гражданского общества, присутствовал на пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и ряде встреч с некоторыми другими религиозными лидерами, провел молебен (святую мессу) для десятков тысяч верующих католиков, в том числе паломников, которые прибыли в столицу Казахстана.

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