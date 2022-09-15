Войска РФ пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях, – Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российские войска пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях из состава подразделений 3 армейского корпуса, а также остатками подразделений, выведенных из Харьковского направления. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 15 сентября.

По данным штаба, от авиационных, ракетных ударов и применения реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Волчанск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

За минувшие сутки российские войска нанесли 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершили 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по «военным и гражданским объектам» на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях войска РФ обстреливают инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районе Галагановки Черниговской области;

на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск;

на Краматорском направлении – Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Запорожском направлении – Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Большая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье;

на Южнобужском направлении – Белая Криница, Ольгино, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Ивановка. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА.

Силы обороны Украины продолжают отбивать атаки войск РФ, в частности, в районах населенных пунктов Спирное, Соледарь, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны Украины совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники российских войск. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы войск РФ, двух взводных опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов, сообщает Генштаб.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили четыре самолета оккупантов: три Су-25 и один Су-24М.