экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой прибыл в Самарканд (видео)

CentralAsia (UZ) -  15 сентября по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Самарканд.

В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщила пресс-служба президента.

Высокий гость посетил мавзолей Ислама Каримова в мемориальном комплексе «Хазрати Хизр» в Самарканде, где отдал дань высокого уважения памяти первого президента Узбекистана и возложил цветы к его могиле.

Программой пребывания турецкого лидера предусмотрены участие в мероприятиях заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя, а также проведение ряда двусторонних встреч.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Президент Ирана прибыл в Узбекистан
  • Бывшая дзюдоистка и призерша Олимпийских игр Уранцэцэг Мөнхбат дебютировала в ММА
  • Узбекистан и Иран подписали 18 документов по сотрудничеству


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com