Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой прибыл в Самарканд (видео)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой прибыл в Самарканд

CentralAsia (UZ) - 15 сентября по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Самарканд.

В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщила пресс-служба президента.

Высокий гость посетил мавзолей Ислама Каримова в мемориальном комплексе «Хазрати Хизр» в Самарканде, где отдал дань высокого уважения памяти первого президента Узбекистана и возложил цветы к его могиле.

Программой пребывания турецкого лидера предусмотрены участие в мероприятиях заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя, а также проведение ряда двусторонних встреч.