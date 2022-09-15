Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой прибыл в Самарканд (видео)

- Узбекистан, общество
- 17:36, 15 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - 15 сентября по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Самарканд.
В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщила пресс-служба президента.
Высокий гость посетил мавзолей Ислама Каримова в мемориальном комплексе «Хазрати Хизр» в Самарканде, где отдал дань высокого уважения памяти первого президента Узбекистана и возложил цветы к его могиле.
Программой пребывания турецкого лидера предусмотрены участие в мероприятиях заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя, а также проведение ряда двусторонних встреч.
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