В Самарканде состоялась встреча президентов Узбекистана и Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - 15 сентября президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, находящимся в стране с рабочим визитом для участия в саммите ШОС.

Президенты отметили положительную динамику плодотворного взаимодействия двух стран, основанного на принципах стратегического партнерства. Динамично растут объемы взаимной торговли, которая с начала года увеличилась на 30 процентов.

Реализуются совместные проекты кооперации в сферах промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта. Расширяются межрегиональные и культурно-гуманитарные обмены.

Особое внимание уделено важности скорейшего начала строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и Камбаратинской ГЭС-1, которые будут содействовать развитию всего региона Центральной Азии.

Состоялся обмен мнениями по графику предстоящих контактов на высшем уровне, а также актуальным вопросам региональной и международной политики.