В Самарканде состоялась встреча президентов Узбекистана и Кыргызстана

- Узбекистан, политика
- 18:18, 15 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - 15 сентября президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, находящимся в стране с рабочим визитом для участия в саммите ШОС.
Президенты отметили положительную динамику плодотворного взаимодействия двух стран, основанного на принципах стратегического партнерства. Динамично растут объемы взаимной торговли, которая с начала года увеличилась на 30 процентов.
Реализуются совместные проекты кооперации в сферах промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта. Расширяются межрегиональные и культурно-гуманитарные обмены.
Особое внимание уделено важности скорейшего начала строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и Камбаратинской ГЭС-1, которые будут содействовать развитию всего региона Центральной Азии.
Состоялся обмен мнениями по графику предстоящих контактов на высшем уровне, а также актуальным вопросам региональной и международной политики.