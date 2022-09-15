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Токаев прилетел в Самарканд на саммит ШОС. Видео

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 сентября прибыл в Самарканд (Узбекистан) для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В международном аэропорту города Самарканда его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Затем президент Казахстана возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова в комплексе «Хазрати Хизр».

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