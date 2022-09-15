В Самарканде проходит встреча Шавката Мирзиеева и Владимира Путина (видео)

В Самарканде проходит встреча Шавката Мирзиеева и Владимира Путина

CentralAsia (UZ) - В Самарканде проходит одна из основных встреч на полях саммита ШОС. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.

Среди актуальных вопросов двусторонней повестки - увеличение номенклатуры и объемов товарооборота, формирование эффективных механизмов продвижения совместных проектов кооперации, расширение межрегиональных практических контактов.

Как сообщалось ранее, основные мероприятия саммита ШОС пройдут 16 сентября.