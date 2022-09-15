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Владимир Путин вручил Шавкату Мирзиёеву орден Александра Невского. Видео

CentralAsia (UZ) -  На саммите ШОС в Самарканде 15 сентября Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин Путин подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Узбекистана.

Главы государств на встрече обговорили увеличение номенклатуры и объемов товарооборота, формирование эффективных механизмов продвижения совместных проектов кооперации, расширение межрегиональных практических контактов.

Владимир Путин вручил Шавкату Мирзиёеву орден Александра Невского, присужденный ему за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между странами.

Соответствующий указ глава российского государства подписал в июле этого года. В Ташкенте награждение Мирзиеева орденом РФ расценили как международное признание его инициатив. Церемония вручения высокой награды состоялась на полях саммита ШОС в Самарканде.

«Искренне рад вручить высокую государственную награду России, орден Александра Невского, президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиееву. Этим орденом награждаются лидеры зарубежных стран за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией, и Вы, уважаемый Шавкат Миромонович, как никто другой заслуживаете этой высокой российской народы», - сказал Путин.

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