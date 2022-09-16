Монголия останется в статусе страны-наблюдателя при ШОС, — Хурэлсух Ухнаа

Хурэлсух Ухнаа и Чжан Минь

CentralAsia (MNG) - Монголия выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с ШОС в качестве страны-наблюдателя.

15 сентября президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял Генерального секретаря ШОС Чжан Миня в рамках расширенного заседания Совета глав государств-членов ШОС.

Президент Монголии поздравил Чжан Мина с назначением Генеральным секретарем ШОС в начале текущего года и подтвердил стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество с ШОС в будущем.

В ходе двусторонней встречи президент Монголии Хурэлсух Ухнаа заявил, что с тех пор, как в 2004 году Монголия стала страной-наблюдателем ШОС, в рамках многогранной внешней политики она регулярно участвует в других встречах и мероприятиях глав государств и правительств стран страны-члены организации, заявил, что он приехал для расширения и развития сотрудничества оптимальным образом.

«Я буду говорить с вами откровенно. Наша страна — демократическая страна. Наши граждане по-разному относятся к ШОС. Мы продолжим сохранять нашу позицию наблюдателя», — сказал он Чжан Миню.

В дальнейшем Монголия выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с организацией в качестве страны-наблюдателя, особенно в реализации крупных региональных инфраструктурных и экономических проектов и программ.

Он представил тот факт, что Монголия граничит с двумя большими странами, Россией и Китаем, и использует свое преимущество географического положения, соединяющего Азию и Европу, и стремится стать «Транзитной Монголией», которая является центром торговых, транспортных и логистических сетей, грузовых перевозок и услуг.

В этом контексте он подчеркнул, что заинтересован в продвижении рентабельных и стратегических строительных работ, таких как модернизация центрального железнодорожного коридора, строительство новых восточного и западного коридоров, строительство скоростной автомагистрали и газопровода, соединяющего три страны, входящие в «Программу экономического коридора Монголия – Россия-Китай».

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