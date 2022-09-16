Монголия достигла нового соглашения о принципах упрощения процедур торговли и развития транзитных перевозок, достигнутого с ООН

Хурэлсух Ухнаа и Армида Алисжабана

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армиду Алишабану в ходе встречи высокого уровня ШОС в Самарканде.

Президент Монголии подчеркнул, что Организация Объединенных Наций и организации ее системы являются важными партнерами, которые вносят ценный вклад в развитие Монголии, и выразил свою полную поддержку дальнейшему обогащению содержания сотрудничества.

Кроме того, было отмечено, что Монголия и ЭСКАТО активно сотрудничают в сферах охраны окружающей среды, развития транзитных перевозок, совершенствования торговой политики, снижения риска бедствий и укрепления статистического сектора.

Он сообщил, что ЭСКАТО ООН внесла особый вклад в создание «Соглашения между правительствами Монголии, России и Китая об осуществлении международных автомобильных перевозок по азиатской дорожной сети» в рамках программы создания экономический коридор между Монголией, Россией и Китаем.

В будущем, в соответствии с этим стандартом, он выразил заинтересованность в сотрудничестве с ЭСКАТО Организации Объединенных Наций в создании многостороннего соглашения о автомобильных перевозках, направленного на другие страны Юго-Восточной Азии и Центральной Азии.

Исполнительный секретарь Армида Алисжабана, присутствовавшая на конференции Боао-Азиатского форума 2019 года в Улан-Баторе в качестве почетного гостя, упомянула, что она встречалась с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа в качестве главы правительства, и сказала, что «Программа устойчивого развития на период до 2030 года была выдвинута правительством. Монголии как «Видение 2050», и она подчеркнула, что стороны активно сотрудничают в сфере реализации в соответствии с «Повесткой дня 2050».

Она отметила, что Организация Объединенных Наций с благодарностью поддержала национальное движение «Миллиард деревьев», инициированное президентом Монголии, и высоко оценила его важную роль в уменьшении последствий изменения климата и опустынивания, с которыми сталкивается мир, и выразила желание и дальше активизировать сотрудничество в этом направлении.

Кроме того, она выразила готовность внести свой вклад в усилия Монголии по борьбе с изменением климата и сотрудничать с ЭСКАТО ООН по сотрудничеству в целях развития в рамках «Зеленой облигации» (Green Bond).

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, таких как упрощение процедур торговли, развитие транзитных перевозок, поддержка трансграничной безбумажной торговли, заключение многостороннего соглашения об автомобильных перевозках для Юго-Восточной Азии и других стран Центральной Азии, соглашение было достигнуто проведение совместных исследований по созданию международного сухого порта в Монголии.

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