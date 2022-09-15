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В Самарканде состоялось встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС в Самарканде. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису. Он заверил, что Москва твердо придерживается политики «одного Китая» и осуждает США за провокации в тайваньском проливе.

«Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международных правилах и центральной роли ООН», — отметил президент России.

В свою очередь председатель КНР заявил, что Китай готов вместе с Россией вывести меняющийся мир на траекторию устойчивого развития.

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