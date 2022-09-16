В Монголии вакцинация привела к снижению заболеваемости очень тяжелыми формами пневмонии на 61%

CentralAsia (MNG) - Состоялась краткая презентация исследования «Оценка результатов 13-типовой пневмококковой вакцины (PCV13)», проведенного в Монголии.

В Монголии респираторные заболевания по-прежнему являются второй ведущей причиной госпитализации и смерти детей раннего возраста. В частности, пневмонию или простуда у детей вызывают несколько видов бактерий и вирусов.

Кроме того, холодный климат и высокий уровень загрязнения воздуха в городской среде продолжают оставаться факторами риска воспаления дыхательных путей.

В нашей стране с 2016 года поэтапно вводится 13-типовая вакцинация против пневмококка в соответствии с Национальной программой по борьбе с инфекционными заболеваниями и планом действий правительства. При внедрении вакцины исследования проводились на основе исследований. Детям в возрасте от 2 до 59 месяцев, госпитализированным с пневмонией в детское отделение четырех окружных многопрофильных больниц города Улан-Батор и отделение патологии органов дыхания Национального медицинского центра Улан-Батора, были взяты мазки из носоглотки, образцы крови, рентгенография органов грудной клетки и собрана информация о факторах риска пневмонии собрана при поддержке ВОЗ. Опрос проводился с 1 марта 2015 г. по 30 июня 2021 г., в него было включено 17 748 детей, соответствующих критериям, из общего числа более 55 000 детей.

Тяжесть течения пневмонии у детей раннего возраста после вакцинации по сравнению с довакцинальным поколением и

в результате вакцинации пневмония уменьшилась соответственно:

Все формы пневмонии на 26 процентов

Рентгенологически подтвержденная пневмония на 27 процентов

Сильные пневмонии на 44 процентов

Очень тяжелые формы пневмонии на 61 процентов

Пневмония с недостатком кислорода (О2) на 17 процентов.

М. Туяа

«Эта вакцина, которая внедрена в 187 странах мира, вводится с 2016 года. Получая эту вакцину, дети могут полностью предотвратить пневмонию, вызванную пневмококковыми бактериями, потому что последняя разработанная вакцина, которая содержит 13 типов пневмонии, имеет успешно внедряется на национальном уровне с 2016 года. Ребенок защищен путем получения в общей сложности трех доз в возрасте 2, 4 и 9 месяцев после рождения и не нуждается в повторном введении на протяжении всей жизни. До- и поствакцинальные исследования были проанализированы за последние семь лет, и результаты обсуждаются сегодня. Все формы пневмонии уменьшились на 26 процентов, а тяжелые формы пневмонии, требующие реанимации, уменьшились на 61 процент. Из-за ее низкой токсичности о побочных реакциях не сообщалось», — сказала М. Туяа, руководитель исследовательской группы в Монголии.

Клэр Вон Моллендорф

«Во время исследования дополнительная доза была лучше для детей в возрасте от 3 до 24 месяцев. Немногим азиатским странам потребовалось очень много времени для внедрения вакцины. Китай не представил этот тип вакцины на национальном уровне. Таким образом, Монголия стала одной из немногих стран, впервые успешно внедривших эту вакцину в Азии. Поскольку азиатские страны медленно внедряют вакцину, последние данные о результатах вакцинации в Азиатско-Тихоокеанском регионе скудны. Однако, поскольку Монголия очень холодная и зимой сталкивается со многими проблемами, информация о монгольских вакцинах очень важна. Другими словами, Монголия является хорошим примером для других стран, демонстрирующих эффективность вакцин против пневмонии», — говорит Клэр Вон Моллендорф, доктор философии, Институт педиатрии Мердока, Мельбурн, и руководитель исследовательской группы в Австралии.

Б. Отгончимэг, врач-эпидемиолог

«По статистике последних двух лет 7-8 тысяч из 18-20 тысяч госпитализируемых детей в год находятся в возрасте от 2 месяцев до 5 лет, и среди них пневмония составляла около 10 процентов, но в последние за два года он снизился до 6,1 процента», — говорит Б. Отгончимэг, врач-эпидемиолог Национального центра охраны здоровья матери и ребенка.

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