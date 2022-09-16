Малые и средние производители Монголии будут экспортировать в Японию 100% кашемир, одежду для собак и облепиховый порошок

CentralAsia (MNG) - Конференция «Монголо-японское деловое партнерство» проводится уже шестой год. На встрече выступили представители Минэкономразвития, Департамента малого и среднего предпринимательства и JICA.

Япония является третьим по величине импортным поставщиком нашей страны. Мы покупаем грузовики и автомобили, рис и косметику из страны. Небольшое количество товаров, таких как кашемир, шерстяные изделия, мед и т.д. экспортируется из нашей страны.

Уже давно в столице открыли единый сервис для инвесторов. Некоторые разрешения также были выданы иностранным инвесторам в электронном виде. Они вводятся путем изучения опыта Японии. В ближайшее время в парламенте будет рассмотрен закон о промышленно-технологическом парке. Представитель Министерства экономики и развития сообщил участникам, что этот закон создаст более благоприятные условия для работы инвесторов в Монголии.

«Мы впервые представляем публике нашу одежду из кашемира для домашних животных и кожаные сумки. Эти продукты будут продаваться внутри страны и в Японии. Одежда из кашемира — это предмет роскоши, поэтому цена высока. 20 сентября будет наше официальное открытие. Мы изучили, какие породы собак простужаются, а какие должны быть из кашемира. Для пушистых собак была выпущена свободная одежда типа плаща», — говорит Ч. Мөнхбадрах, директор компании «Натурал Монголиа».

«Мы превратили козье молоко в йогурт, лиофилизировали творог и начали производить сладости. Эти без сахара. Он был изготовлен по технологии, используемой НАСА в производстве продуктов питания. Эта технология считается лучшей технологией консервирования пищевых продуктов. Поскольку стоимость высока, выпускаем в небольших количествах внутри страны. Это супер продукт, потому что он содержит полезные бактерии. Мы также начали производить конфеты из верблюжьего молока для диабетиков и детей. Они производятся в сомоне Ханбогд аймака Өмнөговь, и экспортируются в Южную Корею и Китай. В течение последних пяти лет изучаем для поставок в Японию.Мы измельчили облепиху и упаковали в капсулы, готовые к отправке в Японию», — сказала Б. Баяртуяа, бренд-менеджер компании «Женерал Экспорт» группы ТЕСО.

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