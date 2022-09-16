Монголия это не только родина Чингисхана, — COOL HUNTING

CentralAsia (MNG) - Из уст в уста: Улан-Батор, Монголия.

Когда многие люди думают о Монголии, они думают о Чингисхане, бескрайних степях и кочевых скотоводах, живущих в юртах (или гэр, по-монгольски). Но есть также невероятно творческое, яркое и динамичное новое поколение монголов, формирующее эту часто неправильно понимаемую страну. Столица Улан-Батор полна площадок, где выступают музыканты мирового класса, баров, где подают невероятные коктейли, и магазинов, наполненных вдохновляющим дизайном. Город переживает возрождение, проявляя уникальное уважение к монгольской культуре, глубоко копая свои исконные корни и оставаясь верным тому, кто они есть, демонстрируя при этом творческую силу, невиданную ранее в стране. Таким образом, хотя UB (как его называют англоязычные иностранцы и местные и жители) поначалу может показаться грубоватым, он полон скрытых секретов и удивительных жемчужин.

Shangri-La Ulaanbaatar

Шангри-Ла Улан-Батор

Жизнь в городе вращается вокруг центра Шангри-Ла. В то время как Shangri-La Ulaanbaatar часто считается лучшим отелем из-за его центрального расположения, пятизвездочного обслуживания и просторных номеров, именно прилегающий центр делает отель достойным поиска и проживания. Прямо за дверью вашего гостиничного номера вас ждут одни из лучших мест города. В отеле есть все удобства, о которых вы только могли мечтать: тренажерный зал, спа, бассейн, ресторан, бар и многое другое, что делает его популярным местом для дипломатов, деловых людей, музыкантов, актеров и многих других.

Little Heaven

Маленькая небеса - Little Heaven

Спрятанный за шумом и суетой проспекта Мира, Little Heaven — это гораздо больше, чем обычное кафе. Вы можете остановиться на кофе и бутерброды, но вы обязательно останетесь на керамику ручной работы, макраме и миниатюрные букеты цветов. Посидите на улице и наслаждайтесь мягкими летними температурами Улан-Батора, а люди наблюдают, как одни из самых стильных жителей города появляются и выходят.

Dundgol Records

Dundgol Records

Один из лучших сортов капельного кофе в Улан-Баторе можно найти в первом в Монголии магазине виниловых пластинок Dundgol Records. Просмотрите подборку записей — от хип-хопа до русской и монгольской классики — пока варится кофе.

Bitsy & Co

Bitsy & Co

Крошечное пространство с большим присутствием коктейлей (и безалкогольных напитков), Bitsy & Co внутри Shangri-La Center изменило коктейльную сцену города, сместив монгольский менталитет пить чистую водку на употребление чего-то более сложного. Изучая небольшое меню из салатов, кесадильи и многого другого, сядьте за барную стойку и будьте готовы встретить местных жителей и путешественников с интересной историей.

Baba

Baba

Разработанные и изготовленные из натурального войлока — ресурса, в котором Монголия не испытывает недостатка — войлочные туфли Baba, а также их жилеты, куртки и дээлы (традиционные монгольские халаты), изготовленные из 100% органических нетканых материалов, являются одними из самых ярких ярких вещей, которые вы можете себе представить. найти в стране. Магазин Baba также расположен в центре Шангри-Ла Центр.

Num Sum Speakeasy

Num Sum Speakeasy

Num Sum, первый коктейль-бар UB в стиле спикизи, является еще одним пионером коктейльной сцены города. Спустившись по лестнице в это темное и уютное убежище, вы погрузитесь в атмосферу Гэтсби. Это место, где можно заказать виски Suntory с ледяной сферой или сухой мартини с джином, откинувшись на спинку кресла и позволив удовольствиям захлестнуть вас.

Джаз-клуб Fat Cat

Джаз-клуб Fat Cat

Оригинальное место города для живой музыки, Fat Cat Jazz Club может соперничать с любым местом в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Новом Орлеане. Это ничего не подозревающее андеграундное заведение с неизменно великолепным ночным джазом и еще лучшими коктейлями — настоящий рай для любителей музыки. Забронируйте столик заранее или зайдите и займите место в баре — это место переполнено каждый вечер недели.

Michel & Amazonka

Michel & Amazonka

Причудливые изделия Michel & Amazonka сочетают традиционные монгольские фасоны и узоры с яркими узорами и дополнительными излишествами. Вся их одежда уникальна, и бренд даже участвовал в разработке униформы для монгольских граждан, участвующих в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ограниченные выпуски и показы мод, которые всегда можно увидеть, Michel & Amazonka олицетворяют растущее внимание города к дизайну. Быть замеченным в одной из их вещей — это самый быстрый способ вписаться, как настоящий местный житель UB. Прямо за углом от их ресторана Peace Ave находится японская пекарня Sakura, где можно пообедать без излишеств, известное своим японским карааге, удон и чизкейк. Местные жители ежедневно выстраиваются в очередь на обед от этого японского шеф-повара, так что приходите пораньше — они открываются в 10 утра — потому что здесь почти невозможно выиграть столик.

автор: Бреанна Уилсон — член глобальной сети авторов COOL HUNTING.

перевод: Татар С.Майдар

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