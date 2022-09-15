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В Афганистане на север страны перебросили 400 боевиков ИГИЛ, — ОДКБ

CentralAsia (CA) -  Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что на север Афганистана были переброшены 400 боевиков террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта», передает ТАСС.

Сидоров отметил, что террористы были направлены в северные афганские провинции Бадгис, Джаузджан, Кундуз, Тахар и Бадахшан «с целью совершения терактов и нападения на гражданские и военные объекты».

По его словам, в целом в Афганистане «сохранялся высокий уровень террористической активности», жертвами террористов в республике в 2022 году стали около 250 человек, более тысячи получили ранение.

«При этом основными объектами атак стали высшие должностные лица из руководства «Талибана»», — заключил глава штаба.

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