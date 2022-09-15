Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Ташкент на кинофестиваль (видео)

- Узбекистан, общество
- 23:11, 15 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте прошла официальная церемония открытия фестиваля «Жемчужина шелкового пути». Почетными гостями мероприятия стали многие мировые звезды, среди которых был и Бурак Озчивит.
Актер прилетел в Узбекистан вместе со своим менеджером. В аэропорту его встречала толпа поклонников. Озчивит принял участие в официальной церемонии открытия Ташкентского кинофестиваля.
Как сообщили местные СМИ, Бурак Озчивит пробудет в Ташкенте пару дней, а затем вернется в Турцию и продолжит участие в съемках четвертого сезона сериала «Основание. Осман».
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