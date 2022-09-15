Президенты России и Турции кратко пообщались на полях саммита ШОС в Самарканде

CentralAsia (UZ) - Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган кратко пообщались на ногах на полях саммита ШОС в Самарканде, передает РИА Новости.

Лидеры стран участвовали в церемонии посадки деревьев.

16 сентября президенты обеих стран проведут полноценные переговоры. Как ожидается, они дадут оценку реализации «зерновой сделки». Ранее Путин говорил, что она не выполняется так, как задумывалось, отмечает издание.