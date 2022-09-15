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Президенты Турции и Азербайджана провели встречу в Самарканде на фоне обострения ситуации с Арменией (видео)

CentralAsia (CA) -  Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели в четверг встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

«Президент Эрдоган, находящийся в Самарканде по случаю 22-го саммита ШОС, провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», - передает «Аzertag».

Накануне Эрдоган заявил, что Анкара продолжит поддерживать Баку, а также выступил с утверждением, что «Ереван не выполняет договоренности и должен свернуть с этого ошибочного пути».

Минобороны Армении в ночь на вторник заявило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку заявили, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявляет о продолжении обстрелов.

Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.

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