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Участники саммита ШОС посадили деревья в Самарканде (фото, видео)

CentralAsia (UZ) -  В городе Самарканде продолжается саммит Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщалось ранее, сегодня все лидеры стран-участниц ШОС прибыли в Узбекистан.

По завершении двухсторонних встреч и переговоров президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Иранп Ибрахим Раиси, президент Казахстанп Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин, президент Таджикистанп Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посадили деревья в международном туристическом центре «Великий Шёлковый путь».

«В культуре народов Востока традиция посадки деревьев связана с благими помыслами и добрыми начинаниями. В этом смысле деревья, посаженные сегодня лидерами наших дружественных стран, являются символом дружбы, добрососедства и общности устремлений стран ШОС на пути к развитию и процветанию», - отметили в пресс-службе главы государства.

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