На главной площади Улан-Батора стартует 32-й Национальный книжный фестиваль, продлившийся 3 дня

CentralAsia (MNG) - Под эгидой Великого Государственного Хурала 16 сентября на главной площади столицы стартовал 32-й Национальный книжный фестиваль, продлившийся 3 дня.

Монгольская книжная культура возникла в XIII веке в Монгольской империи вместе с созданием письменности.

Книжный праздник дает возможность читателям лично встретиться с писателями, издательскими компаниями и приобрести книги по сниженной цене с подписями авторов.

В мероприятии прняли участие представители библиотек Улан-Батора, издательских компаний, университетов, общественных организаций, писатели и переводчики.

Традиционно книжный фестиваль привлекает в среднем более 100 издательств, около 80 книготорговцев, более 300 авторов, переводчиков, редакторов, художников, оригинальных авторов, библиотекарей, более 50 тысяч читателей.

Во время книжного фестиваля все книги будут продаваться со скидками от 5 до 60 процентов. Кроме того, любители книг смогут приобрести как новые, так и редкие книги.

В рамках книжного фестиваля был запланирован широкий спектр мероприятий, включая выставки недавно изданных книг и тематические выставки, перформансы, парад книжных персонажей и выставку каллиграфии.

Главным организатором «Праздник книг в Монголии – 2022» является НПО «Номын соёлт ертөнц»-(/Мир книжной культуры/).

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