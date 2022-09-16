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Монголия и Турция провели политико-консультативную встречу

CentralAsia (MNG) -  7 сентября 2022 года в Анкаре успешно прошла 6-я Политическая консультативная встреча между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел Турецкой Республики.

Совещание проходило под сопредседательством г-жа Баттунгалаг Ганхурай, генеральный директор Департамента Европы Министерства иностранных дел Монголии и г-жа Эсра Джанкорур, генеральный директор Департамента стран Азии и Тихого океана Министерства иностранных дел Турецкой Республики.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двустороннего сотрудничества и провели консультации по дальнейшему обогащению связей в торгово-экономическом контексте.

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