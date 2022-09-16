После подписания соглашения можно будет открыть прямое авиасообщение между Улан-Батором и Ташкентом

посол Баярхуу Дорж

CentralAsia (MNG) - 14 сентября в Самарканде президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Узбекистан Баярхуу Дорж сказал следующее о текущем состоянии отношений между Монголией и Узбекистаном.

«Прошло 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими двумя странами. Во времена Советского Союза отношения между нашими двумя странами были очень обширными. В частности, с 1977 по 1994 год у нашей страны было Генеральное консульство в Ташкенте, а в его пик в стране обучалось более 1500 студентов. В частности, многие студенты обучались в ткачестве, которое до сих пор играет роль в легкой промышленности Монголии. Официальная встреча президентов двух стран прошла в теплой атмосфере. Подводя итог обсужденному в ходе встречи, главы государств двух стран оценили нынешний уровень отношений и согласились с возможностью их дальнейшего расширения. Создана межправительственная комиссия, деятельность которой будет осуществляться в течение этого года. Также обсудили активизацию системы консультаций между министерствами иностранных дел. Условлено работать вместе, составив «дорожную карту» или план с конкретными сроками и графиком по расширению экономического развития двух стран. Кроме того, Монголия заявила, что изучает возможность открытия дипломатического представительства в Узбекистане», — говорит Баярхуу Дорж.

«В ходе визита в Узбекистан в июне т.г. заместитель министра иностранных дел Мөнхжин Батсумбэр организовал совместный торгово-экономический бизнес-форум и обсудили экспорт монгольского мяса и мясных продуктов в Узбекистан, импорт фруктов, овощей и сухофруктов из страны, были налажены контакты между предприятиями. В плане транспорта и логистики наша сторона дала договоренность о воздушном сообщении между правительствами двух стран. В ходе встречи узбекская сторона заявила, что ответит в ближайшее время. После подписания соглашения станут возможны прямые авиарейсы между Улан-Батором и Ташкентом. Воздушным транспортом можно будет перевозить не только пассажиров, но и грузы, а пассажиры смогут путешествовать на Ближний Восток, в Европу и США через Ташкент по низким тарифам. Мы также обсудили автомагистраль или автосообщение, и проект уже передан Узбекистану, и в ближайшее время мы получим ответ. Итак, мы надеемся достичь четкого результата, обсудив, как быстро и эффективно организовать транспорт и как устранить другие препятствия», — продолжил он.

«Товарооборот между двумя странами по состоянию на прошлый год достиг 4 миллионов долларов США. Это мало по сравнению с возможностями. Импорт нашей страны составляет 90 процентов, а экспорт — 10 процентов. Однако, если в будущем появится возможность поставлять в Узбекистан мясо и мясопродукты, я считаю, что соотношение импорта и экспорта изменится, а общий объем товарооборота увеличится».

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