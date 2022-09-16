Главы государств Монголии, России и Китая встретились в Самарканде

CentralAsia (MNG) - На трехсторонней встрече на фоне заседания ШОС президент Монголии предложил Путина и Си Цзиньпина к сотрудничеству по гидроэнергетическим проектам Эгийн-Гол и Эрдэнэбурэн.

В рамках расширенного заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 15 сентября в Самарканде Республики Узбекистан состоялась шестая очередная встреча глав государств Монголии, России и Китая.

Стороны обсудили активизацию реализации Экономического коридора Монголии, России и Китая, продвижение по конкретным направлениям трехстороннего сотрудничества.

Например, достигнута договоренность о начале нового развития центрального железнодорожного коридора, соединяющего три страны, а также о начале работ по технико-экономическому обоснованию, которое включено в «Программу создания экономического коридора Монголия, Россия и Китай».

Кроме того, они обоюдно подчеркнули важность создания восточного и западного железнодорожных коридоров и углубления сотрудничества в приграничной и таможенной сферах. Они обсудили развитие автомобильных перевозок между тремя странами и увеличение перевозок между тремя странами по сети азиатских дорог.

Стороны подчеркнули, что строительство газопровода из России в Китай через территорию Монголии имеет особое значение для сотрудничества трех стран. Стороны согласились, что важно работать вместе в направлении активизации реализации проекта и обеспечить координацию соответствующих предприятий, ответственных за проект.

Главы государств согласились, что развитие отношений между людьми, трансграничных поездок и туризма имеет важное значение для отношений между тремя странами.

В ходе встречи главы государств отметили, что срок действия «Программы создания экономического коридора Монголия-Россия-Китай» продлен на пять лет.

В своем выступлении на встрече президент Монголии Хурэлсух Ухнаа подчеркнул важность развития международных транзитных перевозок, исходя из географического положения Монголии, и в этом контексте активизации реализации проектов, включенных в программу экономического коридора трех страны.Кроме того, было предложено объединить усилия трех стран в борьбе с глобальным изменением климата, координировать политику и мероприятия, реализуемые в области экологии, совместно реализовывать определенные проекты и программы в рамках Национального движения «Миллиард деревьев» в Монголии.

Для борьбы с глобальным изменением климата, сокращения выбросов парниковых газов и содействия устойчивому развитию важно увеличивать использование возобновляемых источников энергии с высокой экономической выгодой в Монголии. В этом контексте Хурэлсух высказал предложение активно сотрудничать с соседними странами в проектах строительства «Эрдэнэбурэнской ГЭС» и «ГЭС на реки Эгийн-Гол» и начал работать в этом направлении на уровне экспертов.

В период реализации крупных проектов, входящих в экономический коридор трех стран, было выдвинуто предложение начать подготовку к созданию совместного инвестиционного центра в Улан-Баторе, как это было согласовано в 2018 году. Кроме того, он подчеркнул необходимость уделить внимание и другим направлениям сотрудничества трех стран, таким как наука, культура, образование, гуманитарная деятельность, туризм, борьба со стихийными бедствиями.

Стороны пришли к выводу, что встреча глав государств Монголии, России и Китая прошла успешно, и они договорились по многим вопросам сотрудничества.

С 2012 года Монголия по дипломатическим линиям высказывала предложение наладить широкое экономическое сотрудничество с Россией и Китаем по трем направлениям, а также установить транзитный коридор через территорию Монголии, трехстороннее сотрудничество между Монголией, Китаем и Россией вступило в новую сцена.

Эта встреча проводится традиционно с 2014 года с целью расширения и укрепления отношений между стратегическими партнерами и странами-соседями, расширения масштабов политического и экономического трехстороннего сотрудничества.

С начала встречи регулярно организуются встречи руководителей Рабочей группы, назначенных тремя сторонами, и встречи на уровне экспертов в направлении создания и реализации «Программы экономического коридора Монголия-Россия-Китай».

В целях поддержания частоты трехстороннего диалога регулярно проводятся встречи заместителей министров трех стран.

Встреча глав государств Монголии, России и Китая временно приостановлена ​​с 2019 года в связи со вспышкой пандемии COVID-19.

В этом году на встрече глав государств председательствовал президент России Владимир Путин, а в следующем году на встрече будет председательствовать председатель Китайской Народной Республики, а затем президент Монголии.

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