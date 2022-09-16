Встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, — Кремль

CentralAsia (MNG) - Ранее в этот день прошли двусторонние переговоры Президента России и Председателя КНР.

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В.Путин: Уважаемый Председатель Си Цзиньпин! Уважаемый Президент Хурэлсух!

Дорогие друзья!

Рад возможности провести наши переговоры в трёхстороннем формате, чтобы обсудить актуальные вопросы развития взаимодействия наших стран.

Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с каждым из государств, и должен отметить, что эти отношения развиваются динамично, плодотворно и на взаимовыгодной основе.

Но формат Россия – Китай – Монголия, конечно, имеет особое значение, эффективно дополняя двустороннее сотрудничество и обеспечивая высокую добавленную стоимость для всех трёх стран.

Такое тесное трёхстороннее партнёрство вполне естественно, учитывая как географическое соседство, так и давние традиции дружбы и взаимной поддержки, уважения и симпатии друг к другу народов России, Китая и Монголии.

Наши страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов международной повестки дня, выступают с согласованных позиций в ООН и региональных организациях. Нам вместе удалось добиться и осязаемых результатов в развитии взаимодействия в экономике, торговле, промышленности, науке и высоких технологиях, защите окружающей среды и культурно-гуманитарной и многих других сферах.

Напомню, что в 2015 году на трёхстороннем саммите в Уфе была утверждена «дорожная карта» по наращиванию всего комплекса сотрудничества наших государств, а в 2016-м в развитие этого основополагающего документа одобрена программа создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай. И сегодня можем с удовлетворением констатировать, что все эти договорённости успешно реализуются, приносят конкретные дивиденды.

Год от года увеличивается взаимный товарооборот. Так, по сравнению с 2014 годом, когда мы начинали работать в трёхстороннем формате, совокупная российская торговля с Китаем и Монголией увеличилась – по сравнению с этим периодом – почти на 60 процентов, превысив по итогам 2021 года 142 миллиарда долларов. В первой полугодии текущего года этот показатель вырос ещё на 30 процентов.

Росту взаимных торговых обменов несомненно способствует последовательная линия трёх наших стран на расширение использования национальных валют в коммерческих расчётах. Мы сегодня с господином Си Цзиньпином с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчётов в нацвалютах выросла до 27 с половиной процентов.

В этом контексте было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платёжные платформы, такие как система передачи финансовых сообщений Банка России и китайская система трансграничных платежей. Это позволит максимально обезопасить расчёты между нашими государствами от внешних, в том числе политических рисков.

Также следует всячески поощрять дальнейшее развитие многоплановой кооперации между бизнес-кругами России, Китая и Монголии, в том числе в рамках межрегионального и приграничного сотрудничества.

Большую отдачу приносят приводимые на регулярной основе совместные трёхсторонние деловые форумы, ярмарки, выставки. В частности, на осень в Улан-Баторе намечено очередное заседание Объединённого торгово-экономического форума трёх стран, в котором примет участие представительная российская делегация.

И конечно, укрепление торговых, экономических и инвестиционных связей между Россией, Китаем и Монголией является важной составляющей интеграционных процессов на евразийском пространстве, хорошо стыкуется с процессами развития Евразийского экономического союза, с работой по реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь» и монгольской инициативы «Степной путь».

С учётом уже накопленного опыта сотрудничества на трёхстороннем треке предлагаем сосредоточить усилия на последовательном выполнении программы развития российско-китайско-монгольского экономического коридора: мы договорились, поскольку она успешно развивается, условились продлить её на очередной пятилетний период.

Как представляется, особое внимание в ходе реализации этой программы следовало бы уделить дальнейшему расширению совместной транспортно-логистической инфраструктуры и налаживанию более тесной координации национальных программ развития «Транспорт».

Такие шаги помогут создать благоприятные условия для существенного увеличения объёмов трансграничных грузоперевозок, роста взаимного товарооборота и дадут импульс развитию регионов.

Среди важнейших совместных проектов упомяну модернизацию Улан-Баторской железной дороги, которая является важной артерией контейнерных перевозок между Россией, Монголией и Китаем. Полагаем необходимым продолжить работу по расширению пропускной способности этого транспортного коридора, обновлению путей, подвижного состава и локомотивного парка.

В частности, на российско-монгольской границе планируем реконструировать пункт пропуска Наушки в целях увеличения возможностей транзита до 15 миллионов тонн грузов к 2025 году. Рассчитываем, что синхронно с этим будут развиваться существующие и создаваться новые погранпереходы на китайско-монгольской границе.

Стоит подумать и о расширении и модернизации другого транзитного коридора – через восточную часть Монголии. Это положительно скажется на объёмах и скорости перевозок, а также позволит равномерно распределять нагрузку на транспортные сети трёх стран.

Считаем перспективным и развитие взаимодействия с Китаем и Монголией в сфере энергетики. На повестке дня – строительство газопровода «Союз Восток» из России в Китай через территорию Монголии. Мы подробно обсуждали данную тему с Вашими представителями, которые участвовали в состоявшемся на прошлой неделе Восточном экономическом форуме. В настоящее время «Газпром» завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами.

Имеются хорошие возможности для увеличения российских трансграничных поставок электричества и в Китай, и в Монголию. По итогам текущего года прогнозируем, что рост энергопередачи из России в ваши страны, уважаемые друзья, уже составит порядка 20 процентов – до 5,2 миллиарда киловатт-часов.

Безусловно, есть и много других перспективных областей трёхстороннего взаимодействия. В частности, Россия открыта для более тесного партнёрства с Китаем и Монголией в области науки и высоких технологий, в том числе по таким направлениям, как создание современных наукоградов и технопарков, совместных лабораторий, расширение научно-технических обменов, подготовка и переподготовка академических и инженерных кадров.

Большое значение имеет реализация трёхсторонних трансграничных экологических программ, ориентированных на сохранение уникальной флоры и фауны, на развитие охраняемых природных территорий в нашем общем регионе.

Разумеется, важно и далее выстраивать эффективное сотрудничество в борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе совершенствовать механизмы мониторинга переносчиков инфекций и в целом эпидемиологической обстановки в приграничных районах, оперативного обмена информацией, а также координации действий по профилактике и установлению карантина.

И конечно, особого внимания требуют задачи развития взаимодействия наших стран в туристической отрасли. Было бы полезно сообща поработать над созданием новых трансграничных и международных туристических маршрутов, проходящих через территории России, Китая и Монголии, которые привлекали бы путешественников не только из наших стран, но и со всего мира.

И в заключение хотел бы выразить уверенность, что достигнутые сегодня договорённости будут способствовать укреплению взаимодействия между Россией, Китаем и Монголией по всем направлениям.

Благодарю вас за внимание и передаю слово Председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину.

Си Цзиньпин (как переведено): Уважаемый Президент Путин! Уважаемый Президент Хурэлсух!

Я очень рад, что у меня есть возможность вместе с вами принять участие в VI заседании Совета глав государств России, Китая и Монголии. Приветствую нашего монгольского коллегу, который принимает участие в этом мероприятии впервые.

Хотел бы поблагодарить Россию и Монголию за серьёзную поддержку, оказанную Китаю в начале этого года.

Хотел бы, пользуясь случаем, вместе с вами подвести этапные итоги трёхстороннего сотрудничества и наметить новые планы. Я поддерживаю положительную оценку Президента Путина по трёхстороннему сотрудничеству.

Наше сотрудничество обладает эластичностью в своём развитии, а также направлено во все стороны. За последние три года, несмотря на негативное влияние эпидемии, наше сотрудничество успешно продвигается. Центральные и местные власти наших стран активно взаимодействуют и продвигают вперёд сотрудничество. Это то, что заслуживает положительной оценки.

За последние годы мы активно сотрудничаем в обеспечении здоровья жителей наших стран. После начала эпидемии ковида мы совместно анализировали опыт, приняли необходимые карантинные меры и начали разрабатывать соответствующие вакцины.

Между Китаем и Монголией существует давняя история взаимодействия, а наши три государства являются соседями, сохраняют высокую интенсивность контактов, уверены в перспективах трёхстороннего сотрудничества. В последние годы растёт сотрудничество наших стран в обменах между народом и в образовательной и культурной сфере.

Активно открываются новые пункты пропуска, что стимулирует приграничное сотрудничество, а также способствует стабильной трёхсторонней торговле. Китай прилагает большие усилия, для того чтобы по возможности открывать пограничные пункты пропуска и активно вносить свой вклад в скоординированное развитие экономик наших трёх стран.

Работаем над тем, чтобы транспортно-логистические каналы функционировали стабильно. Мы надеемся, что в этом году нам удастся достичь объёма в десять миллиардов долларов в торговле между Китаем и Монголией. А также надеемся, что вскоре объём торговли между Россией и Китаем достигнет 200 миллиардов долларов.

Упомянутая Вами программа активно реализуется и будет продлена на пять лет. Её эффективность для развития нашего региона весьма заметна.

В отношении перспектив нашего сотрудничества у меня есть несколько предложений.

Во-первых, стабильно двигаться в определённом направлении сотрудничества. Мы должны усилить политическое руководство, сформулировать путеводитель наших совместных действий, поддерживать друг друга, уделять внимание озабоченностям друг друга и соблюдать интересы друг друга.

Во-вторых, повышать уровень сотрудничества в рамках ШОС. Китай тоже надеется, что Монголия как можно раньше примет решение о вступлении в ШОС, проявит свои естественные преимущества и внесёт свой вклад в развитие данной организации и, таким образом, получит новые выгоды, с тем чтобы эффективнее противостоять новым вызовам и полностью использовать потенциал площадки ШОС.

Третье: как можно скорее достичь взаимопонимания по созданию трансграничного экономического коридора. Мы считаем, что есть необходимость продлить соответствующую совместную программу. Китай намерен вместе с Россией и Монголией полностью реализовать географические преимущества, ещё больше стимулировать торговлю, для того чтобы предоставить высококачественную платформу для общения представителям промышленности и экономики трёх стран.

В-четвёртых, Китай предлагает активно развивать энергетическое сотрудничество. Предлагаем, чтобы три страны и их ведущие предприятия осуществили координацию и достигли взаимопонимания о взаимовыгодном сотрудничестве.

Китай активно поддерживает более широкое использование расчётов в национальных валютах, а также будет приветствовать ещё большее число предприятий России и Монголии, входящих в платёжный контур юаня.

Россия, Монголия и Китай имеют давнюю историю сотрудничества, и оно принесло очень заметные результаты. Я хотел бы продолжать сохранять тесную координацию со своими коллегами по данному вопросу.

У.Хурэлсух (как переведено): Уважаемый Президент Российской Федерации, председатель сегодняшней встречи глав трёх государств – Монголии, России и Китая, Владимир Владимирович Путин!

Уважаемый Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин!

Уважаемые дамы и господа!

Прежде всего хочу поблагодарить Вас за Ваши выступления и выдвинутые важные предложения о сотрудничестве наших трёх государств.

Рад, что шестая встреча глав государств Монголии, России и Китая традиционно проходит на полях заседаний Совета глав государств ШОС в Самарканде в Республике Узбекистан. Я уверен, что сегодняшняя встреча глав государств после перерыва из-за пандемии будет эффективной и даст новый импульс в развитии сотрудничества трёх наших стран.

Монголия как страна-наблюдатель постоянно сотрудничает и активно участвует в саммитах глав государств этой организации и других мероприятиях и встречах в рамках ШОС.

Наша страна и в дальнейшем заинтересована расширять совместное сотрудничество со странами – членами ШОС в области торговли, инвестиций, энергетики, транспортной логистики, охраны окружающей среды и туризма, информационных технологий, сельского хозяйства, гуманитарной сферы, продовольственной безопасности, а также распределении продовольствия, реализовывать крупные совместные проекты экономического развития региона.

Наша пословица гласит: «Ближний сосед лучше дальней родни». Расширение развития дружественных отношений, сотрудничества с двумя нашими вечными соседями – Россией и Китаем – являются приоритетом внешней политики Монголии.

Наша страна намерена и дальше укреплять взаимовыгодное политическое и экономическое сотрудничество со своими соседями на уровне всеобъемлющего стратегического партнёрства, а также реализовывать совместные программы и проекты, направленные на устойчивое развитие нашего региона.

За прошедший период трёхстороннее сотрудничество между Монголией, Россией и Китаем расширилось. Совместные заседания рабочих групп проводились даже в сложных условиях пандемии. Были проведены успешные взаимные визиты на высшем и высоком уровнях министров, а также министров иностранных дел трёх стран. Мы сохранили частоту нашего диалога.

В это время, когда международная обстановка нестабильна и вспышки пандемии всё ещё продолжаются, очень важно дальнейшее сотрудничество в укреплении торгово-экономических отношений с реальными результатами.

В этой связи Монголия рассматривает, что успешная реализация программы экономического коридора Монголия – Россия – Китай укрепит стратегическое партнёрство наших трёх стран и выведет сотрудничество на новый уровень уже в рамках нашего региона.

Уважаемые главы государств! Дорогие друзья!

Монголия на этой встрече выражает свои позиции по следующим важным вопросам и ждёт соответствующих результатов.

Монголия, благодаря своему отличительному географическому расположению, соединяющему Азию и Европу, стремится стать ключевым транзитным центром – транзитная Монголия – для развития транспорта, торговли и услуг.

Ещё раз предлагаю в рамках вышеуказанных задач активизировать разработку ТЭО, модернизацию Центрального железнодорожного коридора программы экономического коридора Монголия – Россия – Китай, начать совместную реализацию экономически эффективных стратегических проектов, таких как строительство железной дороги, Восточного коридора, который пройдёт по восточной части Монголии и соединит Забайкальский край Российской Федерации, северо-восточный район Китая. Также речь идёт о Западном железнодорожном коридоре – из Тывы Российской Федерации по западной части Монголии с выходом на северные провинции Китая – и о строительстве скоростной автомагистрали, соединяющей три страны.

Также предлагаю включить в модернизацию Центрального железнодорожного коридора трансграничную железную дорогу между Монголией и Китаем в направлении Сайншанд, Дзунбаян, Ханги, Мандал, Бугат и Уланцав.

В 2019 году в ходе пятой встречи глав государств трёх стран, уважаемый Владимир Владимирович Путин, Вы затронули вопрос о строительстве новой железнодорожной ветки в направлении Дзунбаян – Ханги. Как мы ответили, в качестве другого значимого инфраструктурного проекта рассматриваем прокладку новой железнодорожной ветки Дзунбаян – Ханги. Строительство этого участка для России и Монголии позволит перераспределить грузопотоки, снизив нагрузку на действующий пограничный узел на монголо-китайской границе.

Эта железная дорога существенно увеличит товарооборот между нашими странами и повысит провозные мощности грузоперевозок по железнодорожной линии. Прошу китайскую сторону тоже обратить на это особое внимание. Уверен, что вы поддержите и примете непосредственное участие в проекте строительства скоростной автомагистрали вдоль сети азиатских автодорог AH3, которая является наиболее загруженной, экономически важной транспортной артерией, соединяющей наши страны. Решением монгольской стороны этот проект реализуется на основе государственно-частного партнёрства.

Призываю и в дальнейшем активно действовать над реализацией соглашений между правительствами Монголии, России и Китая в международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог и добиваться реальных успехов и результатов в развитии трансграничного автомобильного транспорта между нашими странами.

Во-вторых, Правительство Монголии уделяет особое внимание и принимает все необходимые меры по строительству газопровода для поставок природного газа из России в Китай через территорию Монголии. В 2019 году в ходе пятой встречи глав государств трёх стран Председатель КНР господин Си Цзиньпин заявил об этом.

Мы также поддерживаем прокладку нефте- и газопроводов для поставок природного газа из России в Китай через территорию Монголии. Предлагаю изучить этот вопрос с технически и экономически обоснованной точки зрения.

В активизации и реализации проекта строительства газопровода, связывающего три наших государства, важным является сотрудничество и взаимопонимание курирующих организаций наших сторон. Монгольская сторона уверена, что проект будет выполнен успешно. Реализация этого проекта будет знаменовать собой второй мегапроект между нашими странами, после того как Монголия, Россия и Китай были соединены железной дорогой в 1955 году.

В-третьих, Монголия является одной из стран, которая сильно страдает от негативных последствий глобального изменения климата. Происходящий в нашей стране процесс опустынивания и пыльные бури отрицательно влияют на окружающую среду и на социально-экономическую обстановку в целом.

В этой связи Монголия в целях борьбы с изменением климата, опустыниванием, пыльными бурями, а также задачи увеличения лесных и водных ресурсов инициировала национальное движение «Миллиард деревьев», предусматривающее посадку, выращивание и защиту лесных массивов нашей страны.

В соответствии с предыдущими обсуждениями с вами по данному вопросу выдвигаю предложение совместной реализации определённых проектов и программ в рамках национального движения «Миллиард деревьев» в Монголии с сопряжением с экологической политикой и деятельностью наших соседних стран.

В рамках этой работы началось строительство ГЭС Эрдэнэбурэн с участием нашего южного соседа. Также хотел бы выразить нашу заинтересованность в сотрудничестве с северным соседом – Россией – в строительстве Эгийнской ГЭС.

В-четвёртых, считаю целесообразным в условиях реализации крупных проектов, таких как строительство железных дорог, газопроводов, в рамках трёхстороннего сотрудничества обсудить вопрос о создании совместного центра инвестиционного проектирования трёх стран в Улан-Баторе и организации совместной рабочей группы по этому вопросу.

Монголия привержена активному продвижению трёхстороннего сотрудничества и достижению ощутимых результатов в рамках «дорожной карты» развития трёхстороннего сотрудничества в среднесрочном периоде и программы создания экономического коридора Монголия – Россия – Китай.

Считаю, что наряду с приоритетными направлениями трёхстороннего торгово-экономического сотрудничества также нужно уделить должное внимание развитию сотрудничества в других областях, таких как наука, культура, образование, гуманитарная деятельность, туризм и ликвидация последствий стихийных бедствий. И впредь Монголия в рамках всестороннего стратегического партнёрства продолжит тесное сотрудничество со своими вечными соседями, направление дальнейшего развития и расширение трёхстороннего сотрудничества.

На этой встрече мы обсудили насущные темы наших отношений и сотрудничества между тремя странами.

Уважаемый Президент Российской Федерации господин Путин, председатель нашей встречи! Уважаемый Председатель КНР господин Си Цзиньпин и другие официальные лица!

Хочу выразить вам глубокую признательность. Позвольте выразить моё наилучшее пожелание и уверение, что наша дружба и взаимное доверие между народами будут крепнуть. Они связаны землёй, давней историей, матерью природой, а наше сотрудничество направлено на прогресс. Дальнейший прогресс будет развиваться и расширяться во имя благих намерений.

Благодарю вас за внимание.

В.Путин: Уважаемый господин Председатель! Уважаемый господин Президент!

Я со своей стороны также благодарю вас за содержательный обмен мнениями, обмен информацией. Хочу отметить, что трёхсторонняя встреча на полях Шанхайской организации сотрудничества стала уже традиционной и, безусловно, идёт на пользу развитию отношений между нашими странами.

Согласен с вами в том, что необходимо сделать упор на расширение практического взаимодействия по всем направлениям, и думаю, что те договорённости, о которых мы сейчас говорили, после обсуждения этих вопросов на практическом, профессиональном уровне наших экспертов, правительств наших стран, безусловная реализация всех этих договорённостей пойдёт на пользу.

В заключение хотел бы выразить надежду на продолжение плодотворного сотрудничества в таком трёхстороннем формате и с удовольствием передаю председательство на следующей встрече нашим китайским друзьям.

Спасибо.

источник: kremlin.ru

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