Монголия идет по натянутому канату в отношении Украины

CentralAsia (MNG) - Как и у многих соседей России, война на Украине усложняет внешнюю политику Монголии и разжигает в ней страх стать пешкой — или даже шахматной доской — в назревающей геополитике великой державы. Экономическая и демографическая уязвимость Монголии по сравнению с ее могущественными соседями заставила замолчать международный голос страны, поскольку она осторожно ступает в геополитические воды.

За последние три десятилетия Монголия поддерживала равноудаленные отношения между Китаем и Россией, одновременно укрепляя свою роль в многосторонних организациях и отношениях с третьими соседями, такими как Япония, Индия, США, Турция, Германия, Южная Корея, Канада и Австралия.

Исторические опасения по поводу китайской экспансии означают, что Монголия, естественно, рассматривает Россию в качестве партнера по безопасности. Но сталинские чистки 1930-х годов и более 70 лет подчинения напоминают Монголии о необходимости держать других друзей рядом, чтобы уменьшить влияние России на политику страны. Ее несовершенная демократия служит идеологической связью с Западом и укрепляет ее идентичность по отношению к авторитарным соседям.

Война на Украине бросает вызов этой стратегии. Политические лидеры и высокопоставленные дипломаты в Улан-Баторе хранят молчание и стремятся сохранить нынешние связи с Россией, не затронутые войной. Их главный страх — зависимость Монголии от российских поставщиков топлива. Монголия приветствовала министра иностранных дел России Сергея Лаврова в июле 2022 года и продолжила все двусторонние обмены, включая совместные военные учения.

Монголия также все больше обеспокоена своими отношениями с Китаем. Экономика Монголии сильно зависит от импорта товаров из Китая, а китайские порты, дороги и логистика связывают ее с мировой торговлей. По этой причине он пытается не оказаться в центре американо-китайского геополитического противостояния. Экономические вопросы преобладали на двусторонних переговорах во время визита министра иностранных дел Китая Ван И в Монголию в августе 2022 года.

Монгольские лидеры и бизнес хотят сохранить свои связи с другими странами, не присоединяясь к санкциям против России и не поддерживая их.С этой целью Монголия продолжила двусторонний диалог с третьими соседями, приняла министров иностранных дел Японии и Польши, провела многосторонние военные учения с США и Японией и принимала у себя высших военных руководителей НАТО.

Вместо того, чтобы принимать чью-либо сторону, Монголия проводит многостороннюю дипломатию. В июне 2022 года он организовал международную конференцию по усилению роли женщин-миротворцев, в которой приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа и более 60 женщин-миротворцев из 30 стран. Монголия также провела первый личный международный диалог после COVID-19 - Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии. Хотя Северная Корея пропустила диалог, в нем приняли участие другие международные участники, в том числе Россия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Монголию в начале августа 2022 года, чтобы подчеркнуть приверженность страны укреплению своего безъядерного статуса. С 1992 года Монголия работала с Организацией Объединенных Наций, Движением неприсоединения и сторонниками-единомышленниками, чтобы пять постоянных членов Совета Безопасности ООН признали ее единой государственной зоной, свободной от ядерного оружия (ЗСЯО).

Молчание Монголии в отношении российско-украинского конфликта и активная многосторонность понятны, учитывая, что безопасность и экономика страны во многом зависят от двух ее крупных соседей. Действия России против Украины напоминают монголам об их топливной, электрической и торговой уязвимости. Опасаясь враждебной реакции России, монгольская общественность недавно отреагировала на утверждения о том, что в Монголии создается американская биолаборатория, потребовав официального осуждения со стороны правительства.

Из-за своих исторических связей с Украиной некоторые монголы продолжают выражать свое несогласие с российской военной агрессией, несмотря на то, что они расходятся с государственными чиновниками. Попытки различных групп манипулировать общественным мнением оказались неэффективными, поскольку ни одна из сторон не имеет подавляющей поддержки.

Большинство монголов, похоже, выступают за нейтралитет, и общественное отношение к увеличению числа российских посетителей и украинских экспатриантов остается нормальным. Только государственная Монгольская национальная телерадиовещательная компания поддерживает заявление России о том, что вторжение является специальной военной операцией — все остальные СМИ придерживаются собственной редакционной политики. В Монголии в Facebook преобладают пророссийские посты, тогда как в Twitter распространены проукраинские настроения.

Хотя большинство монголов хотят нейтралитета, а правящая партия хранит молчание по поводу конфликта, политики из оппозиционных партий продолжают критиковать правительство и присоединяются к западному миру. Трудно сказать, являются ли это искренними призывами к миру или просто политиками, преследующими свои узкие интересы. Какой бы ни была причина, Монголия идет по натянутому канату, пока ее народ надеется на мирное решение конфликта.

авторы: Мэндээ Жаргалсайхан — заместитель директора и декан Института стратегических исследований Монголии, Ариунболд Цэцэнхуу — старший научный сотрудник Института стратегических исследований Монголии, и Мөнхтулга Батмөнх — научный сотрудник Института стратегических исследований Монголии.

перевод: Татар С.Майдар

источник: East Asia Forum

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